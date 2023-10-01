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Агент Джикии: не понимаю, почему в «Спартаке» отдают предпочтение Дуарте

Парагваец вытеснил Георгия из стартового состава красно-белых.
01 октября 2023 10:10
автор: Виталий Стопин

Вадим Шпинёв, агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, высказался о потери своим клиентом места в основном составе красно-белых. Отдельно он оценил выбор тренерского штаба команды в пользу парагвайца Алексиса Дуарте.

«Мои слова в адрес Дуарте воспринимают как конфронтацию из-за того, что Джикия стал меньше играть? Я бы не сказал, что сейчас это стоит так воспринимать. Дуарте делал так всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение отдаётся этому футболисту, для меня остаётся секретом и загадкой. Я говорю про позицию Дуарте на поле — безумное доверие тренера. Всегда, при любых обстоятельствах», — приводит слова Шпинёва журналист Севастиан Терлецкий в своём телеграм-канале.

Георгий Джикия в сентябре потеря место в основном составе «Спартака». В нынешнем сезоне РПЛ он провёл за красно-белых шесть матчей. За «Спартак» 29-летний россиянин выступает с января 2017 года.

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