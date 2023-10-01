Президент «ПСЖ» призвал «Барселону» и «Реал» покинуть проект Европейской Суперлиги

Глава Ассоциации европейских клубов (АЕК) и президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи обратился к руководителям «Барселоны» и мадридского «Реала». Он призвал испанские команды выйти из проекта Европейской Суперлиги.

«Оба клуба, о которых я сейчас говорю, прекрасно знают, что я не буду упоминать их названия на прямую. Однако они должны иметь ввиду, что мы готовы принять их обратно в АЕК. Призываю их вернуться к своей семьей. Ранее «Ювентус» уже сделал это, отказавшись от Суперлиги. Вы должны это сделать, так как другого выбора просто не существует.

Я не являюсь противником этих двух команд. Просто нужно всегда оставаться реалистами и понимать, что Суперлига на текущий момент просто утопична», — приводит слова Аль-Хелаифи Meczyki.

Первый проект Европейской Суперлиги был представлен в апреле 2021 года. Тогда было объявлено, что 12 европейских топ-клубов будут постоянными членами турнира по праву команд-основательниц. В это число вошли испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур», а также итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус». Однако на фоне критики своих фанатов девять команд отказались от участия в проекте. В итоге заинтересованность в создании Суперлиги сохранили лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Позже и туринский клуб покинул этот проект.