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«Непривычно видеть Марио не в форме ЦСКА». Бистрович — об уходе Фернандеса в «Зенит»

Хорват четыре года был одноклубником с бразильским защитником.
01 октября 2023 11:08
автор: Виталий Стопин

Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович поделился мнением о решении защитника Марио Фернандеса перейти в «Зенит». Хорват выступает в составе балтийцев на правах аренды из московского ЦСКА.

«Марио принял своё решение и перешёл в „Зенит“. Все ждали, что Фернандес вернётся в ЦСКА, но я не знаю деталей, почему он так решил. Если честно, я расстроился, ведь Марио очень долго был в ЦСКА, непривычно видеть его в другой футболке», — приводит слова Бистровича «Чемпионат».

Марио Фернандес перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» в июле 2023 года. 33-летний бразилец заключил с санкт-петербургским клубом контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон. С 2012 по 2022 год Фернандес защищал цвета ЦСКА.

источник: Чемпионат.com
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