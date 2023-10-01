Рахимов рассказал, почему «Рубин» проиграл «Краснодару» в матче 10-го тура РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов объяснил поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ.

«Перед матчем я сказал команде, что все решат детали. Во-вторых, у нас сегодня было три новых футболистам в группе атаки. Они в разном состоянии готовности. Отсюда небольшое недопонимание в завершающей стадии – отсюда и офсайды. Подвела и реализация», - приводит «Татар-информ» слова Рахимова.

«Рубин» с девятью очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре казанцы 8 октября сыграют в гостях с грозненским «Ахматом».

«Краснодар» с 24 очками лидирует в РПЛ, им предстоит 7 октября домашний матч против «Ростова».