ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бубнов: «Оренбург» и «Зенит» показали футбол как в лучших европейских чемпионатах

Стартовый субботний матч 10-го тура РПЛ был ярким на события.
Бубнов: «Оренбург» и «Зенит» показали футбол как в лучших европейских чемпионатах
01 октября 2023 11:19
автор: Виталий Стопин
автор фото: ФК «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об итогах матча 10-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (3:1).

«Матч вышел неоднозначным, если сравнивать итоговый результат и его ход. Встреча получилась богатой на события. В такой футбол играют в лучших чемпионатах Европы. Обе команды показали хорошую игру, но результат для „Зенита“ стал настоящим провалом.

„Оренбург“ выполнил задачу-максимум. В игре с чемпионами даже одно очко можно считать успехом, а тут вышла такая победа. Южноуральцы преобразились по сравнению с провальным матчем в Нижнем Новгороде в прошлом туре. Решение Деограсии усадить Спивакова на скамейку запасных пошло команде на пользу. На стороне хозяев было и синтетическое поле. Кто бы что ни говорил, но даже искусственный газон последнего поколения даёт определённое преимущество „Оренбургу“. К нему всем нужно привыкать.

Хозяева сделали игру уже к перерыву. Во втором тайме у ворот „Зенита“ не было ни одного по-настоящему опасного момента. Но по первым минутам нельзя было даже предположить, что матч выйдет именно таким. „Оренбург“ вновь допустил ошибку в обороне, что позволило Мантуану открыт счёт.

Можно было подумать, что для хозяев быстро всё закончилось, но всё вышло наоборот. Они быстро отыгрались. Это оказалось для „Зенита“ ударом, а второй мяч вообще стал настоящим шоком. Семак сидел растерянный. При стандартах все футболисты должны быть разобраны. Защитникам нужно плотно опекать соперников, а у „Зенита“ они просто стоят... Комбинация наигранная! Сколько человек в тренерском штабе у „Зенита“ сидят и готовятся к матчам? Они должны всё это заранее разбирать.

Но не стоит приуменьшать заслуги „Оренбурга“. Команда быстро и качественно выходила из обороны в атаку. По этому аспекту она сейчас одна из лучших в чемпионате России. Также подопечные Деограсии удачно выходили из-под прессинга, сразу организовывая атаки. А самое главное — оренбуржцы при потере мяча быстро возвращались в оборону и делали это до самой последней минуты встречи», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» в 10 матчах набрал 17 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» после 10 встреч имеет в своём активе 11 очков и идёт на 11-м месте.

источник: Sportbox.ru
«Крылья Советов» - «Спартак» : во сколько игра, где смотреть матч
«Крылья Советов» - «Спартак» : во сколько игра, где смотреть матч
Центральная игра 10-го тура РПЛ пройдёт в Самаре.
01.10.2023 11:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Жером Боатенг близок к возвращению в «Баварию»
Чемпион мира 2014 года скоро вновь выйдет на поле «Альянц Арены».
01.10.2023 11:26
Футбол
автор: Виталий Стопин
Рахимов рассказал, почему «Рубин» проиграл «Краснодару» в матче 10-го тура РПЛ
Всё решили мелочи.
01.10.2023 11:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Непривычно видеть Марио не в форме ЦСКА». Бистрович — об уходе Фернандеса в «Зенит»
Хорват четыре года был одноклубником с бразильским защитником.
01.10.2023 11:08
Футбол
автор: Виталий Стопин
Президент «ПСЖ» призвал «Барселону» и «Реал» покинуть проект Европейской Суперлиги
Жоан Лапорта и Флорентино Перес всё ещё верят в реинкарнацию проекта.
01.10.2023 10:28
Футбол
автор: Виталий Стопин
Агент Джикии: не понимаю, почему в «Спартаке» отдают предпочтение Дуарте
Парагваец вытеснил Георгия из стартового состава красно-белых.
01.10.2023 10:10
Футбол
автор: Виталий Стопин
Месси и Бекхэм заинтересованы в приглашении Модрича в «Интер Майами»
Месси и Бекхэм заинтересованы в приглашении Модрича в «Интер Майами»
Хорват может стать ещё одним бриллиантом в коллекции бывшего капитана сборной Англии.
01.10.2023 10:02
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.