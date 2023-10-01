Бубнов: «Оренбург» и «Зенит» показали футбол как в лучших европейских чемпионатах

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об итогах матча 10-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (3:1).

«Матч вышел неоднозначным, если сравнивать итоговый результат и его ход. Встреча получилась богатой на события. В такой футбол играют в лучших чемпионатах Европы. Обе команды показали хорошую игру, но результат для „Зенита“ стал настоящим провалом.

„Оренбург“ выполнил задачу-максимум. В игре с чемпионами даже одно очко можно считать успехом, а тут вышла такая победа. Южноуральцы преобразились по сравнению с провальным матчем в Нижнем Новгороде в прошлом туре. Решение Деограсии усадить Спивакова на скамейку запасных пошло команде на пользу. На стороне хозяев было и синтетическое поле. Кто бы что ни говорил, но даже искусственный газон последнего поколения даёт определённое преимущество „Оренбургу“. К нему всем нужно привыкать.

Хозяева сделали игру уже к перерыву. Во втором тайме у ворот „Зенита“ не было ни одного по-настоящему опасного момента. Но по первым минутам нельзя было даже предположить, что матч выйдет именно таким. „Оренбург“ вновь допустил ошибку в обороне, что позволило Мантуану открыт счёт.

Можно было подумать, что для хозяев быстро всё закончилось, но всё вышло наоборот. Они быстро отыгрались. Это оказалось для „Зенита“ ударом, а второй мяч вообще стал настоящим шоком. Семак сидел растерянный. При стандартах все футболисты должны быть разобраны. Защитникам нужно плотно опекать соперников, а у „Зенита“ они просто стоят... Комбинация наигранная! Сколько человек в тренерском штабе у „Зенита“ сидят и готовятся к матчам? Они должны всё это заранее разбирать.

Но не стоит приуменьшать заслуги „Оренбурга“. Команда быстро и качественно выходила из обороны в атаку. По этому аспекту она сейчас одна из лучших в чемпионате России. Также подопечные Деограсии удачно выходили из-под прессинга, сразу организовывая атаки. А самое главное — оренбуржцы при потере мяча быстро возвращались в оборону и делали это до самой последней минуты встречи», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» в 10 матчах набрал 17 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» после 10 встреч имеет в своём активе 11 очков и идёт на 11-м месте.