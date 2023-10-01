Защитник Жером Боатенг близок к возвращению в «Баварию». Последние три месяца он находился в статусе свободного агента.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере», стороны находятся на финальной стадии переговоров. 35-летний немец уде дал согласие на возвращение в мюнхенский клуб. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие два дня. Ожидается, что Боатенг заключит контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/2024.

Жером Боатенг выступал за «Баварию» с 2011 по 2021 год. В составе мюнхенцев он завоевал 25 трофеев. Предыдущей командой защитника был «Лион», который он покинул 1 июля 2023 года.