«Крылья Советов» - «Спартак» : во сколько игра, где смотреть матч

Сегодня, 1 октября, в центральном матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» на своём поле примут «Спартак».

Игра пройдёт в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнётся в 16:30 по московскому времени. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда.

Игру покажут по премиальному каналу «Матч Премьер», начало трансляции запланировано за пять минут до стартового свистка.

«Крылья Советов» занимают второе место, имея в активе 18 очков, «Спартак» набрал на два очка меньше и занимает пятую позицию.