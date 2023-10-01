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«Крылья Советов» - «Спартак» : во сколько игра, где смотреть матч

Центральная игра 10-го тура РПЛ пройдёт в Самаре.
«Крылья Советов» - «Спартак» : во сколько игра, где смотреть матч
01 октября 2023 11:29
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 1 октября, в центральном матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» на своём поле примут «Спартак».

Игра пройдёт в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнётся в 16:30 по московскому времени. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда.

Игру покажут по премиальному каналу «Матч Премьер», начало трансляции запланировано за пять минут до стартового свистка.

«Крылья Советов» занимают второе место, имея в активе 18 очков, «Спартак» набрал на два очка меньше и занимает пятую позицию.

источник: «Советский спорт»
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