Агенты Ренана недовольны, что защитник выбыл из стартового состава «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о том, что его клиент перестал попадать в стартовый состав сине-бело-голубых.

«Я не участвую в выборе состава команды с тренером «Зенита». Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве. У него нет травм и ничего его не беспокоит. Вариант ухода зимой? Сейчас не время говорить на эту тему», - приводит «Метарейтинг» слова 19-летнего футболиста.

Ренан выбыл из стартовой обоймы «Зенита» после домашнего поражения от «Динамо» (2:3) в 3-м туре РПЛ, тогда защитника поменяли в перерыве.

В текущем сезоне Ренан провёл четыре матча в РПЛ, один в Кубке и один в Суперкубке России.