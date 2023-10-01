Вратарь «Валвейка» пришёл в сознание

Директор «Валвейка» Франк ван Моссельвельд рассказал о состоянии голкипера команды Этьена Фассена.

Ранее вратарь потерял сознание после того, как получил удар по голове в матче с «Аяксом», встреча не была доиграна.

«Мы все шокированы. К счастью, Этьен находился в сознании, когда его помещали в машину скорой помощи. Он не помнил, что произошло на поле, но мог разговаривать», - передаёт нидерландский ESPN слова главы «Валвейка».

На 84-й минуте Фассен столкнулся с форвардом гостей Брайаном Бробби и в неподвижном состоянии остался лежать на газоне. Судья незамедлительно вызван на поле врачей, а игроки «Валвейка» образовали круг вокруг лежащего футболиста, после чего 28-летнего голкипера унесли на носилках. В итоге главный арбитр остановил матч при счете 3:2 в пользу «Аякса». Пока не известно, будет ли доигран матч.

Этьен Фассен выступает за «Валвейк» с 2015 года. В 186 матчах он пропустил 300 мячей и 40 раз оставил свои ворота на замке.