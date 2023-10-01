Виктор Давила прокомментировал дебютный гол в составе ЦСКА

Нападающий ЦСКА Виктор Давила поделился эмоциями от дебютного гола в составе армейцев. Чилиец отличился в матче 10‑го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Очень жёсткий матч, нам было тяжело играть. Встреча, которая требовала предельного напряжения от начала и до самого конца. Конечно, сейчас, после окончания мы испытываем огромную радость. Мы достигли собственной цели и выиграли этот матч.

Казалось, что я легко забил? Легко кажется с трибуны, а в моменте всё очень сложно: тебе надо за долю секунды принять правильное решение, обработать мяч и точно пробить. В итоге так и получилось —, мне повезло, что мяч по нужной траектории полетел в ворота.

Сердечко после гола я показал своей семье: родным, супруге, дочкам. Они все в Чили, пока не смогли приехать в Москву. Но они меня поддерживают, болеют за нас, поэтому эти празднования посвящены моей супруге и семье», — приводит слова Давилы пресс‑служба ЦСКА.

Виктор Давила перешёл в ЦСКА из мексиканского «Леона» в августе 2023 года. Он успел провести в чемпионате России пять матчей и забил 1 мяч.

ЦСКА в 10 матчах набрал 16 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.