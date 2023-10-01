ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Виктор Давила прокомментировал дебютный гол в составе ЦСКА

Чилиец принёс армейцам важнейшую домашнюю победу над «Балтикой».
01 октября 2023 12:38
автор: Виталий Стопин

Нападающий ЦСКА Виктор Давила поделился эмоциями от дебютного гола в составе армейцев. Чилиец отличился в матче 10‑го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Очень жёсткий матч, нам было тяжело играть. Встреча, которая требовала предельного напряжения от начала и до самого конца. Конечно, сейчас, после окончания мы испытываем огромную радость. Мы достигли собственной цели и выиграли этот матч.

Казалось, что я легко забил? Легко кажется с трибуны, а в моменте всё очень сложно: тебе надо за долю секунды принять правильное решение, обработать мяч и точно пробить. В итоге так и получилось —, мне повезло, что мяч по нужной траектории полетел в ворота.

Сердечко после гола я показал своей семье: родным, супруге, дочкам. Они все в Чили, пока не смогли приехать в Москву. Но они меня поддерживают, болеют за нас, поэтому эти празднования посвящены моей супруге и семье», — приводит слова Давилы пресс‑служба ЦСКА.

Виктор Давила перешёл в ЦСКА из мексиканского «Леона» в августе 2023 года. Он успел провести в чемпионате России пять матчей и забил 1 мяч.

ЦСКА в 10 матчах набрал 16 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

источник: ПФК ЦСКА
Евсеев заявил, что «Кубань» пропустила голы от «СКА-Хабаровска» из-за яркого солнца
Игра началась в 14:00 по местному времени.
01.10.2023 12:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Вратарь «Валвейка» пришёл в сознание
Голкипер получил удар по голове в матче с «Аяксом».
01.10.2023 12:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Манчестер Юнайтед» показал худший старт в истории АПЛ
Манкунианцы огорчают многомиллионную армию болельщиков.
01.10.2023 12:08
Футбол
автор: Виталий Стопин
Агенты Ренана недовольны, что защитник выбыл из стартового состава «Зенита»
Представители футболиста не стали комментировать его возможный уход из команды.
01.10.2023 11:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Крылья Советов» - «Спартак» : во сколько игра, где смотреть матч
«Крылья Советов» - «Спартак» : во сколько игра, где смотреть матч
Центральная игра 10-го тура РПЛ пройдёт в Самаре.
01.10.2023 11:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Жером Боатенг близок к возвращению в «Баварию»
Чемпион мира 2014 года скоро вновь выйдет на поле «Альянц Арены».
01.10.2023 11:26
Футбол
автор: Виталий Стопин
Бубнов: «Оренбург» и «Зенит» показали футбол как в лучших европейских чемпионатах
Бубнов: «Оренбург» и «Зенит» показали футбол как в лучших европейских чемпионатах
Стартовый субботний матч 10-го тура РПЛ был ярким на события.
01.10.2023 11:19
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.