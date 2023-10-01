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Евсеев заявил, что «Кубань» пропустила голы от «СКА-Хабаровска» из-за яркого солнца

Игра началась в 14:00 по местному времени.
01 октября 2023 12:40
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев дал комментарий после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:2) в гостевом матче 12-го тура Первой лиги.

«Игру еще надо было раньше начинать. Тогда было бы больше разговоров о матче. Сегодня солнце очень ярко горело, поэтому пять минут нам не удались, в которые соперник забил два мяча. С чем я Хабаровск и поздравляю», - приводит «Матч ТВ» слова Евсеева.

«СКА-Хабаровск» после 12 матчей набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Вадима Евсеева с шестью очками располагаются на предпоследнем, 17-м месте. Отметим, что команда из Краснодара не может победить на протяжении восьми матчей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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