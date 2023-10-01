Футболистку «Локомотива» увезли на скорой прямо с поля во время матча с ЦСКА

Футболистка женского состава «Локомотива» Полина Юкляева был госпитализирована во время матча со столичным ЦСКА.

Спортсменка столкнулась с соперницей Юлией Плешковой головами на поле и потеряла сознание. Машина скорой помощи выехала прямо на поле, чтобы забрать девушку в больницу.

О состоянии спортсменки пока не сообщается.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги нынешнего сезона. Команда набрала 57 очков после 20 матчей. «Локомотив» находится на третьей позиции, заработав 47 баллов.