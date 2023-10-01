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Нобоа выйдет в стартовом составе «Сочи» на матч с «Факелом»

Игра состоится в Воронеже.
Нобоа выйдет в стартовом составе «Сочи» на матч с «Факелом»
01 октября 2023 13:27
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Сочи» на матч 10-го тура РПЛ.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Юрганов, Макарчук, Литвинов, Марсело, Нобоа, Батырев, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Крамарич.

Игра пройдёт в Воронеже на центральном стадионе «Профсоюзов». Обслуживать встречу будет бригада арбитров о главе с Романом Сафьяном.

Обе команды замыкают турнирную таблицу РПЛ, у «Сочи» 6 очков, а у «Факела» - 5.

источник: «Советский спорт»
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