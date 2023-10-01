Судей VAR с матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» отстранили от работы на матчах АПЛ

Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) приняло решение отстранить от работы судей, отвечавших за VAR в матче 7-го тура «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» (2:1).

В первом тайме из-за положения «вне игры» не был засчитан гол нападающего мерсисайдцев Луиса Диаса. Судейский корпус Англии признал, что арбитры в этом моменте допустили ошибку. Позднее стало известно, что VAR не вмешался в решение главного арбитра при отмене этого гола, так как видеассистены решили, что судьи в поле засчитали взятие ворот.

Таким образом, Мартин Зиглер, Даррен Инглэнд, работавший на VAR во встрече «шпор» и красных, а также Дэн Кук, выполнявший функции AVAR, не будут работать на матчах «Ноттингем Форест» — «Брентфорд» и «Фулхэм» — «Челси».

Вместо Инглэнда и Кука за VAR в этих встречах будут отвечать Крэйг Поусон и Эдди Смарт.