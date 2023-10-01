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«Барселона» отказалась продавать Левандовского в Саудовскую Аравию

Поляком очень интересовались сразу несколько клубов с Ближнего Востока.
01 октября 2023 13:51
автор: Виталий Стопин

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски интересен клубам чемпионата Саудовской Аравии. Однако каталонский клуб намерен сохранить его у себя.

Как сообщает Diario Sport, минувшим летом Левандоский получал запросы из Саудовской Аравии, однако отклонил их все. Несмотря на это, в «Барселоне» знают, что летом 2024 года, когда до истечения его нынешнего контракта останется один год, саудовские клубы усилят свои попытки осуществить трансфер поляка.

Один из заинтересованных клубов — «Абха», которую сейчас тренирует Чеслав Михневич, ранее возглавлявший сборну. Польши. Источник отмечает, что если «Барселона» захочет продать Левандовского, то займется этим только после 30 июня 2024 года. Сейчас все стороны хотят продолжать сотрудничество.

В нынешнем сезоне 35-летний Левандовский провёл 9 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

источник: Diario Sport
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