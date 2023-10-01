В «Интер Майами» опровергли слухи о том, что Месси из-за травмы пропустит концовку сезона

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино отреагировал на слухи о том, что капитан команды Лионель Месси больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне. Сейчас 36-летний аргентинец восстанавливается после травмы.

«Ранее я уже об этом говорил. Мы будем смотреть на ситуацию с Лео от матча к матчу. Сейчас мы собираемся оценить его состояние перед матчем с «Чикаго». Будет ли он на скамейке запасных или попадёт в заявку? Ответ на эти вопросы мы узнаем позже. Может быть что он вернётся на поле не в матче с «Чикаго», а в игре с «Цинциннати» на следующих выходных? Посмотрим.

Сейчас Месси тренируется отдельно от общей группы, но чувствует себя всё лучше и лучше. Время покажет, говорю правду я или тот человек, который сообщил подобную информацию», — приводит слова Мартино Goal.com.

Лионель Месси из-за повреждения пропустил три матча подряд. В последний раз он появлялся на поле 21 сентября, покинув поле уже по ходу первого тайма.