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Агент Миранчука подтвердил, что летом россиянин мог перейти в «Болонью»

Алексей решил остаться в «Аталанте» и биться за место в составе.
Агент Миранчука подтвердил, что летом россиянин мог перейти в «Болонью»
01 октября 2023 14:50
автор: Виталий Стопин
автор фото: Getty Images

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о положении дел его клиента в итальянском клубе. Также он упомянул о варианте аренды 27-летнего россиянина в «Болонью».

«У Алексея есть два года контракта, а точнее год с небольшим. Всё в его руках. Ребята знакомые, всё знакомо. Он не попал ни в „Верону“, ни в „Венецию“, никуда, где ему пришлось бы адаптироваться. Конкуренция в „Аталанте“ высокая.

Был вариант с „Торино“, но „Аталанта“ отказалась продавать за € 8 млн? Сумму я вам не скажу. Но это клубы действительно разговаривали. Буквально за день до закрытия трансферного окна в Серии А стало известно, что „Торино“ раздумывает об изменении игровой схемы. Не было понятно, вписался бы в неё Алексей.

Сейчас что ворошить? Вариант аренды в „Болонью“ действительно был, но для этого оставалось мало времени», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Алексей Миранчук выступал в аренде в «Торино». На его счету оказалось 31 матч за «быков» во всех турнирах, четыре забитых мяча и шесть результативных передач. Контракт 27-летнего россиянина с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в € 12 млн.

источник: «РБ-Спорт»
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