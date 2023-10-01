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Махачкалинское «Динамо» обыграло в гостях «Енисей» и стало лидером Первой лиги

Матч прошёл в Красноярске.
01 октября 2023 15:06
автор: Максим Скороходов

Махачкалинское «Динамо» в гостевом матче 12-го тура Первой лиги победила красноярский Енисей со счётом 1:0.

В составе команды, которую с начала сезона возглавил Курбан Бердыев, на 84-й минуте забил Сердер Сердеров.

Клуб из Махачкалы набрал 24 очка и стал лидером Первой лиги, но у идущей на втором месте с отставанием в одно очко «Алании» матч в запасе. Команда из Красноярска с 14 очками занимает четырнадцатую позицию.

В следующем туре «Енисей» сыграет на выезде с «Шинником», а «Динамо» примет «Акрон». Матчи пройдут 8 октября.

Первая лига

12-й тур

«Енисей» (Красноярск) - «Динамо» (Махачкала) - 0:1 (0:0)

Гол: Сердеров, 84

источник: «Советский спорт»
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