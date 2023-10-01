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«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

Встреча состоится в Самаре.
«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ
01 октября 2023 15:25
автор: Александр Кожевников
автор фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

Самарские «Крылья Советов» и московский »»Спартак» объявили стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ.

Встреча состоится в Самаре и начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Гарре.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Денисов, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Крылья Советов» занимают второе место, имея в активе 18 очков, «Спартак» набрал на два очка меньше и занимает пятую позицию.

источник: «Советский спорт»
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