«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и московский »»Спартак» объявили стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ.

Встреча состоится в Самаре и начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Гарре.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Денисов, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Крылья Советов» занимают второе место, имея в активе 18 очков, «Спартак» набрал на два очка меньше и занимает пятую позицию.