Кержаков назвал способных играть в РПЛ футболистов сербского «Спартака»

Главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков назвал футболистов своей команды, которые смогли бы выступать в РПЛ.

«На мой взгляд, таких на момент двое — Алекса Джурасович, 20-летний опорный полузащитник, и уже упомянутый Юг Станоев. Они уже готовы. Остальные — пока не уверен», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что руководство «Спартака» поставило перед Кержаковым задачу попасть в топ-8 команд по итогам сезона и выйти в плей-офф.

Ранее Александр Кержаков возглавлял томскую «Томь», ФК «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».