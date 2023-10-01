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«Сочи» проиграл «Факелу» и опустился на последнюю позицию в РПЛ

Встреча завершилась со счётом 2:0.
«Сочи» проиграл «Факелу» и опустился на последнюю позицию в РПЛ
01 октября 2023 15:56
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Сочи"

В Воронеже завершился матч десятого тура Российский Премьер-лиги, в котормо встречались местный «Факел» и «Сочи» из одноимённого города.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 43-й минуте - с пенальти отличился Евгений Марков.

На старте второго атйма Вячеславу Якимову удалось удвоить преимущество «Факела» в счёте.

Больше до завершения матча зрители забитых голов не увидели.

«Факел» одержал вторую победу в нынешнем сезоне и, набрав 8 очков, поднялся на 14-й место в турнирной таблице. «Сочи» с шестью баллами опустился на последнюю строчку.

источник: «Советский спорт»
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