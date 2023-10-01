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Хави рассказал о любимой победе и самом тяжелом поражении на посту главного тренера «Барселоны»

Специалист откровенно ответил на вопрос.
01 октября 2023 16:20
автор: Степан Шереметьев

Хави рассказал о любимой победе и самом тяжелом поражении на посту главного тренера «Барселоны».

«Победа в Суперкубке над «Реалом». Это был наш первый титул против «Мадрида», и игра в тот день идеально отражала идею, которую мы хотим видеть на поле. Хави также признался, что прошлогоднее поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3 в Лиге чемпионов было самым тяжелым за время работы в «Барсе». «Домашнее поражение со счетом 0:3 против «Баварии» в прошлом сезоне, ознаменовавшее окончательное прощание с Лигой чемпионов, было самым тяжелым поражением», - приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Как игрок Хави провел 42 игры против «Реала» во всех соревнованиях, а за время своего недолгого пребывания на посту тренера сине-гранатовых он выиграл пять из восьми эль-класико. В их число входит победа со счетом 3:1 в финале Суперкубка Испании в январе 2023 года, которую Хави считает лучшей в своей тренерской карьере.

источник: El Mundo Deportivo
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