Хави рассказал о любимой победе и самом тяжелом поражении на посту главного тренера «Барселоны».

«Победа в Суперкубке над «Реалом». Это был наш первый титул против «Мадрида», и игра в тот день идеально отражала идею, которую мы хотим видеть на поле. Хави также признался, что прошлогоднее поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3 в Лиге чемпионов было самым тяжелым за время работы в «Барсе». «Домашнее поражение со счетом 0:3 против «Баварии» в прошлом сезоне, ознаменовавшее окончательное прощание с Лигой чемпионов, было самым тяжелым поражением», - приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Как игрок Хави провел 42 игры против «Реала» во всех соревнованиях, а за время своего недолгого пребывания на посту тренера сине-гранатовых он выиграл пять из восьми эль-класико. В их число входит победа со счетом 3:1 в финале Суперкубка Испании в январе 2023 года, которую Хави считает лучшей в своей тренерской карьере.