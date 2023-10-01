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Галактионов допустил подписание «Локомотивом» Джикии

Защитник перестал попадать в состав «Спартака».
01 октября 2023 16:39
автор: Денис Владимиров

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном переходе в команду защитника столичного «Спартака» Георгия Джикии.

«Георгий — игрок сборной, топ-уровня защитник. Но есть соотношение цена-качество. Если все условия будут сопоставимы, клуб рассмотрит — неважно, россиянина или иностранца», – приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Джикия перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара» в 2017 году. Всего в составе столичной команды он забил пять мячей и сделал 11 результативных передач в 211 матчах. В 2017 году защитник выиграл с красно-белыми чемпионат России, а в сезоне-2021/2022 стал обладателем национального Кубка.

На счету 29-летнего футболиста 43 матча и два гола в составе сборной России. Действующий контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 31 мая 2024 года

источник: «РБ-Спорт»
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