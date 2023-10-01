Экс-президент «Спартака» Червиченко скептически относится к возвращению в футбол

Экс-президент и владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол.

«Мое возвращение в футбол — сердечный приступ или прямой путь на кладбище. Одно дело смотреть футбол, другое — в нем работать. А чтобы работать, надо целиком отдаваться, а в нынешних условиях — значит, довести себя до нервного кризиса. Когда тебе больше 60, лучше поберечь здоров», — приводит слова Червиченко Sport24.

Напомним, что Червиченко руководил красно-белыми с 2002 по 2004 год.