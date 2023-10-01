Кристиян Бистрович: Дзагоев на тренировках ЦСКА отдавал себя на 100%

Хорватский защитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за калининградскую «Балтику», прокомментировал переход экс-хавбека армейцев Алана Дзагоева в греческую «Ламию».

«Он легенда ЦСКА. Рад буду посмотреть на его игру в Греции. Думаю, он будет себя хорошо проявлять там. Когда мы вместе тренировались в ЦСКА, он очень старался, отдавал себя на 100%», — приводит слова Бистровича «Чемпионат».

О подписании контракта между Дзагоевым и «Ламией» было объявлено 28 сентября.

Большую часть карьеры 33-летний Дзагоев провел в московском ЦСКА. Он выступал за столичный клуб с 2008 по 2022 год. В составе армейцев полузащитник сыграл 397 матчей, забил 77 мячей и сделал 93 передачи.