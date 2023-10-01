Ташуев заявил, что доволен игрой «Факела» в матче с «Сочи»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи».

Встреча состоялась 1 октября в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Сыграли очень надёжно в плане целостности игры. Единственное — реализация. Надо забивать, были хорошие моменты. Я доволен ребятами, игрой и результатом в том числе», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Факел» набрал восемь очков и переместился на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче воронежцы 8 октября сыграют в гостях с московским «Динамо».