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Ташуев заявил, что доволен игрой «Факела» в матче с «Сочи»

Воронежцы покинули последнее место в таблице.
01 октября 2023 17:26
автор: Денис Владимиров

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи».

Встреча состоялась 1 октября в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Сыграли очень надёжно в плане целостности игры. Единственное — реализация. Надо забивать, были хорошие моменты. Я доволен ребятами, игрой и результатом в том числе», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Факел» набрал восемь очков и переместился на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче воронежцы 8 октября сыграют в гостях с московским «Динамо».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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