«Гавр» проиграл на своем поле «Лиллю», Кузяев провёл на поле полный матч

«Гавр» в домашнем матче 7-го тура Лиги 1 проиграл «Лиллю» со счётом 0:2.

У гостей забивал полузащитник Эдон Жегрова (40-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник Йоанн Салмье (52).

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провёл на поле весь матч и не отличился результативными действиями

Команда полузащитника сборной России осталась с 9 очками и опустилась на восьмую позицию в турнирной таблице. «Доги» набрали 11 очков и поднялись на шестое место.

В следующем туре «Гавр» сыграет в гостях с «Марселем», а «Лиллю» предстоит выездной матч против «Ланса».

Лига 1

7-й тур

«Гавр» (Гавр) - «Лилль» (Лилль) - 0:2 (0:1)

Голы: Жегрова, 40; Салмье, 52 (автогол)