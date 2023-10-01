Гол на пятой компенсированной минуте позволил «Тюмени» обыграть «Шинник» в матче Первой лиги

Ярославский «Шинник» уступил футбольному клубу «Тюмень» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый гол в матче на 18-й минуте забил полузащитник «Тюмени» Илья Порохов.
Хозяева отыгрались на 38-й минуте после точного удара нападающего Игоря Андреева.
Победный гол был забит на пятой компенсированной к основному времени матча минуте. Автором мяча стал форвард Антон Кобялко.
«Шинник» сохранил третье место в турнирной таблице Первой лиги, в активе команды 19 очков. «Тюмень» с таким же количеством баллов располагается на четвёртой строчке.
источник: «Советский спорт»