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Гол на пятой компенсированной минуте позволил «Тюмени» обыграть «Шинник» в матче Первой лиги

Ярославцы сохранили третье место в таблице.
01 октября 2023 17:59
автор: Денис Владимиров

Ярославский «Шинник» уступил футбольному клубу «Тюмень» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол в матче на 18-й минуте забил полузащитник «Тюмени» Илья Порохов.

Хозяева отыгрались на 38-й минуте после точного удара нападающего Игоря Андреева.

Победный гол был забит на пятой компенсированной к основному времени матча минуте. Автором мяча стал форвард Антон Кобялко.

«Шинник» сохранил третье место в турнирной таблице Первой лиги, в активе команды 19 очков. «Тюмень» с таким же количеством баллов располагается на четвёртой строчке.

источник: «Советский спорт»
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