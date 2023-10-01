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Фомин выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч с «Ахамтом»

Опорный хавбек пропустил несколько игр из-за травмы.
Фомин выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч с «Ахамтом»
01 октября 2023 17:59
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Динамо» на матч 10-го тура РПЛ.

Матч пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова.

«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Тодорович, Челикович, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Ильин.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Даса, Фомин, Чавес, Нгамалё, Бителло, Карраскаль, Тюкавин.

«Динамо» занимает седьмое место, имея в активе 15 очков, «Ахмат» набрал на четыре очка меньше и располагается на десятой позиции.

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