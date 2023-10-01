Петржела рассказал об уровне российских тренеров, которые ранее работали в РПЛ

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение об уровне российских тренеров, которые ранее работали в РПЛ.
Напомним, что Петржела руководил командой «Зенита» с 2003 по 2006 год.
«Когда работал в «Зените», лучшим тренером России считал Газзаева в ЦСКА. Они постоянно были на первом месте. Семин — очень сильный тренер «Локомотива». В Самаре моим хорошим другом был Тарханов. Когда были на сборах в Испании, любили с ним поболтать», — приводит слова чешского специалиста Sport24.
источник: Sport24.ru