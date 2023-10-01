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Агент Тюкавина заявил, что ничего не знает про интерес к игроку со стороны «Зенита»

У форварда последний год контракта с «Динамо».
01 октября 2023 18:17
автор: Денис Владимиров

Алексей Сафонов, агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в санкт-петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» попытается приобрести 21-летнего форварда «бело-голубых» в зимнее трансферное окно.

«Я не знаю про это, надо спросить у того, кто это написал. Без комментариев. Ни с кем это не обсуждали и не разговаривали на эту тему. Я не в курсе этой ситуации», — цитирует Сафонова Metaratings.

Тюкавин – воспитанник академии «Динамо». В нынешнем сезоне он провёл за москвичей 12 матчей и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Контракт Тюкавина со столичным клубом истекает в июне 2024 года.

источник: Metaratings.ru
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