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«Ливерпуль» может быть оштрафован после скандала с VAR

Инцидент произошел в матче АПЛ.
01 октября 2023 18:20
автор: Степан Шереметьев

Руководитель Английской ассоциации профессиональных арбитров (PGMOL) Ховард Уэбб связался с «Ливерпулем», чтобы извиниться за судейскую ошибку, из-за которой гол футболиста Луиса Диаса был ошибочно не засчитан в ворота «Тоттенхэма» (1:2).

Однако Федерация Англии всё равно может оштрафовать «красных» после того, как им выдали восемь жёлтых и две красные карточки в прошлом матче.

ФА наказывает клубы, которые получают более пяти предупреждений за игру, в результате чего «красные» могут быть оштрафованы.

Штраф в размере £ 25 тыс. — обычное наказание для любой команды, набравшей шесть или более карт в одном матче. В результате по закону «Ливерпуль» будет наказан.

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