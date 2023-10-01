«Крылья Советов» разгромили «Спартак» и закрепились на втором месте в РПЛ

В матче десятого тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на своем поле нанесли крупное поражение московскому «Спартаку».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

В следующем туре «Крылья Советов» 8 октября отправятся в гости к «Пари НН». Красно-белых в этот же день ждет домашнее дерби с ЦСКА.

РПЛ

10-й тур

«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва) - 4:0 (2:0)

Голы: Горшков, 7; 25; Гарре, 78; Шитов, 90.