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«Черноморец» и «Волгарь» сыграли вничью в матче 12-го тура Первой лиги

Команды остались внизу турнирной таблицы.
01 октября 2023 18:58
автор: Денис Владимиров

Новороссийский «Черноморец» сыграл вничью с астраханским «Волгарём» в матче 12-го тура чемпионата Первой лиги.

Встреча состоялась в Новороссийске и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева забили первыми. На восьмой минуте отличился защитник Иван Маклаков. Гостям удалось отыграться за две минуты до перерыва, автором точного удара стал защитник Егор Прошкин.

После 12 матчей «Черноморец» с 14-ю очками занимает 15-е место в таблице Первой лиги, «Волгарь» с шестью баллами находится на последней, 18-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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