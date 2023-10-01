«Всё говорит результат». Точилин – о поражении «Сочи» в матче с «Факелом»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение в матче десятого тура чемпионата России с воронежским «Факелом».

Встреча состоялась 1 октября в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Сочи» опустился на последнее место в турнирной таблице, в активе команды шесть очков.

«Всё говорит результат. Знали, что «Факел» будет оказывать на нас давление. Хотели за счёт контроля мяча выйти из‑под давления, но, к сожалению, не получилось. Надо было перетерпеть, но мы не смогли, — цитирует Точилина «Матч ТВ».

В следующем туре «Сочи» на своём поле примет санкт-петербургский «Зенит», встреча состоится 7 октября.