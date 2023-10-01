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Юрий Сёмин: на сегодняшний день Осинькин один лучших российских тренеров

Тренер самарцев заслужил похвалу от ветерана профессии.
01 октября 2023 19:14
автор: Денис Владимиров

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне РПЛ.

1 октября самарский клуб на своём поле со счётом 4:0 обыграл московский «Спартак». После десяти матчей в текущем розыгрыше РПЛ «Крылья Советов» с 21-м очком занимают второе место в турнирной таблице.

«Крылья Советов» очень хорошо играют. Есть взаимопонимание между игроками и тренером. Нужно отдать должное Осинькину в том, что его игроки всегда прогрессируют. На сегодняшний день Осинькин один лучших российских тренеров вместе с Семаком», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

В следующем туре «Крылья Советов» 8 октября сыграют в гостях с нижегородским «Пари НН».

источник: Чемпионат.com
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