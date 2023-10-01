«Динамо» проигрывает «Ахмату» после первого тайма матча РПЛ

Грозненский «Ахмат» выигрывает после первого тайма у московского «Динамо» в домашнем матче десятого тура РПЛ. Хозяева поля впереди со счётом 1:0.

Встреча проходит в эти минуты. Автором единственного гола, забитого до перерыва стал болгарский нападающий Светослав Ковачев. Он отличился на 21-й минуте после передачи полузащитника Евгения Харина.

В конце первого тайма три футболиста грозненцев получили жёлтые карточки. Главный арбитр встречи Артём Чистяков наказал предупреждениями Бернарда Беришу, Дарко Тодоровича и Антона Швеца.