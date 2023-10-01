«Аталанта» без Миранчука не смогла обыграть «Ювентус» в матче Серии А

«Аталанта» на своем поле не смогла обыграть «Ювентус» в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук поле не появился.

Таким образом, команда Джан Пьеро Гасперини с 13 очками осталась на пятой позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Массимилиано Аллегри находятся на четвертой строчке, имея в свое активе 14 очков.

В следующем туре «Аталанта» отправится в гости к «Лацио» (8 октября), а «Ювентус» примет дома «Торино» (7 октября).