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Джикия прокомментировал дисквалификацию Соболева перед игрой с ЦСКА

Встреча состоится 8 октября.
01 октября 2023 20:58
автор: Степан Шереметьев

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на дисквалификацию нападающего Александра Соболева перед игрой 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

В матче с «Крылья Советов» (0:4) Соболев получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне чемпионата России.

«Это потеря, что такой форвард не будет играть в дерби. У нас есть административный штаб, который подсказывает ребятам у кого сколько карточек. И, конечно, Саша знал обо всем», — приводит слова игрока Sport24.

Напомним, что матч «Спартак» — ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 8 октября.

источник: Sport24.ru
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