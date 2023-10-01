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Гильермо Абаскаль назвал игру с «Крыльями Советов» худшим матчем под своим руководством

Красно-белые без шансов уступили в гостевом матче (0:4).
01 октября 2023 21:06
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что матч с «Крыльями Советов» в рамках 10-го тура чемпионата России (0:4) стал худшим под его руководством.

«Можно ли назвать этот матч худшим при моем руководстве? По счету – да, по игре – определенные моменты были, но соперник нас наказал.

Замена Квинси Промеса во втором тайме была обусловлена необходимостью усиливать игру», – передает слова Абаскаля Sport24.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

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