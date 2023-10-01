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Кечинов считает, что «Спартак» с Абаскалем не идёт в верном направлении.

Накануне красно-белые крупно уступили «Крыльям Советов».
01 октября 2023 21:21
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов после поражения московского клуба от «Крыльев Советов» (0:4) заявил, что с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем команда не идёт в верном направлении.

«Я не могу сказать, что «Спартак» с Абаскалем идёт в нужном направлении. Я не сторонник того, что нужно срочно менять тренера. Мы уже видели неоднократно, что ни к чему хорошему это не приводит», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

В составе победителей дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

В следующем туре «Крылья Советов» 8 октября отправятся в гости к «Пари НН». Красно-белых в этот же день ждет домашнее дерби с ЦСКА.

источник: Чемпионат.com
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