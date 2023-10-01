Мележиков назвал ошибки Абаскаля после разгромного поражения «Спартака» от «Крыльев Советов»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал ошибки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после разгромного поражения от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре российской Премьер-Лиги.

«Замены Промеса и Зобнина —двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова — тоже вице-капитана, и Джикии — капитана, меня точно озадачивает! Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они — костяк команды. Они — лидеры коллектива! На кого теперь сделает ставку Гилерьмо, я не знаю!» — заявил Мележиков в интервью «СЭ».

В составе победителей дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

В следующем туре «Крылья Советов» 8 октября отправятся в гости к «Пари НН». Красно-белых в этот же день ждет домашнее дерби с ЦСКА.