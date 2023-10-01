Булыкин назвал главную причину неудач Абаскаля на посту тренера «Спартака»

Экс-нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче 10-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:4).

«Такое происходит. Иногда случаются игры, в которых у команды ничего не получается, и ты ничего с этим не можешь поделать. Абаскаль все время тасует состав, не может определиться с тем, кто у него играет и кто у него должен делать результат, а кого он выпускает ради того, чтобы просто посмотреть. В этом плане ребята не могут никак найти взаимопонимание, отсутствие явного костяка тоже влияет на результаты команды», – приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.