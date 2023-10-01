«Факел» призвал освободить с работы болельщиков в день кубкового матча с ЦСКА

Воронежский «Факел» нашел оригинальный способ привлечь болельщиков на кубковый матч с московским ЦСКА, который пройдет 4 октября на Центральном стадионе профсоюзов.

«Знаем, что обратившийся к вам с этим письмом сотрудник — наш преданный болельщик, поддерживающий «Факел», что называется «и в стужу, и в зной». В связи с этим просим вас отпустить его с работы на «Центральный стадион профсоюзов». Наша команда нуждается в горячей поддержке.

Надеемся на понимание и, конечно, ждем на стадионе и вас. На наших матчах рады всем», — говорится в заявлении, которое подписали главный тренер Сергей Ташуеев и капитан Ираклий Квеквескири.

Добавим, матч 5-го тура группового этапа Кубка России между «Факелом» и ЦСКА состоится в среду, 4 октября. Игра начнется в 14:30 мск.

Перед встречей красно-синие идут на втором месте в группе с семью очками, в активе «Факела» 4 балла и четвертая строчка квартета.