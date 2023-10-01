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Гол Лукаку» помог «Роме» одержать убедительную победу над «Фрозиноне»

Встреча прошла в Риме.
Гол Лукаку» помог «Роме» одержать убедительную победу над «Фрозиноне»
01 октября 2023 23:42
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

В воскресенье, 1 октября, на стадионе «Стадио Олимпико» прошел матч 7-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Фрозиноне». Победу одержали хозяева поля со счетом 2:0.

Голы забили Ромелу Лукаку (22-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (83).

Таким образом, «Рома» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию «Фрозиноне». Подопечные Жозе Моуриньо набрали восемь баллов и расположились на 12-м месте в турнирной таблице. «Фрозиноне» идет на десятой строчке с девятью очками.

В следующем матче «Рома» примет «Серветт» 5 октября в рамках Лиги Европы, а «Фрозиноне» сыграет во внутреннем чемпионате с «Вероной» дома 8 октября.

Чемпионат Италии, Серии А

7-й тур

«Рома» – «Фрозиноне» 2:0

Голы: Лукаку 22, Пеллегрини 83

источник: «Советский спорт»
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