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«Ливерпуль» выступил с официальным заявлением из-за ошибки судей в матче с «Тоттенхэмом»

Главный арбитр не засчитал гол Луиса Диаса из-за ошибки в общении со своими VAR-ассистентами.
01 октября 2023 23:51
автор: Степан Шереметьев

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала заявление клуба, которое посвящено ошибочному решению арбитров в матче с «Тотенхэмом» в АПЛ (1:2). В первом тайме этой встречи главный арбитр не засчитал гол Луиса Диаса из-за ошибки в общении со своими VAR-ассистентами.

«Мы полностью принимаем давление, с которым работают официальные лица матча, но предполагается, что это давление должно смягчаться, а не усугубляться существованием и внедрением VAR. Поэтому неудовлетворительно то, что не было предоставлено достаточно времени для принятия правильного решения и что не было последующего вмешательства. То, что такие недостатки уже были отнесены к категории «значительных человеческих ошибок», также неприемлемо», — указано в заявлении.

Добавим, что руководящий судейский орган PGMOL признал ошибку арбитров Даррена Ингленда и Дэна Кука. Их сняли с работы на двух матчах в эти выходные.

источник: ФК «Ливерпуль»
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