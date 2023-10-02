Стивен Джеррард: скоро чемпионат Саудовской Аравии будет конкурировать с АПЛ

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард поделился мыслями о развитии чемпионата Саудовской Аравии.

«Настанет время, когда этот чемпионат будет конкурировать с АПЛ, и весь мир теперь знает, что саудовская лига собирается достичь уровня лиг других стран», – цитирует Джеррарда издание Saudi World Football.

Напомним, что осенью прошлого года Джеррард покинул должность главного тренера «Астон Виллы». Ранее он также тренировал шотландский «Рейнджерс» и молодежную команду «Ливерпуля».В июле 2023 года английский специалист стал наставником саудовского «Аль-Иттифака».