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«Спартак» обратился к болельщикам после разгрома от «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ

Красно-белые уступили самарцам со счётом 0:4.
02 октября 2023 08:12
автор: Виталий Овсянников

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку после разгрома в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Большое спасибо всем болельщикам «Спартака», кто сегодня пришёл поддержать команду на стадион в Самаре», — сказано в официальном телеграм-канале красно-белых.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

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