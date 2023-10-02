УЕФА рассматривает внедрение трёх клубных дивизионов – Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов

Руководство УЕФА рассматривает возможность введения нового формата проведения европейских клубных турниров. Об этом пишет Marca.

В Союзе обсуждают внедрение трёх клубных дивизионов – Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Между командами в трёх дивизионах будет борьба за повышение и понижение в классе.

Нововведение рассчитывают впервые обсудить в октябре, на заседании исполкома УЕФА. Если по реформе будет принято положительное решение, она вступит в силу не ранее 2027 года.

Напомним, с 2008 года УЕФА проводил лишь два турнира: Лигу чемпионов и Лигу Европы. С сезона-2021/2022 был запущен проект Лиги конференций.