Луис Энрике: не думаю, что в Лиге чемпионов найдется команда лучше, чем «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о перспективах парижан в Лиге чемпионов сезона-2023/24.

«С точки зрения потенциала я не думаю, что есть команда лучше нас. Я думаю, что есть много команд, похожих на нас, и мы должны постараться подойти к турниру с максимальной отдачей, чтобы иметь реальный шанс», – приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

В первом туре группового этапа «ПСЖ» уверенно обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. В следующем матче турнира парижане встретятся с «Миланом». Игра пройдет 25 октября на стадионе «Парк де Пренс».